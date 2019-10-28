Совсем немного времени осталось до парламентских выборов в Белоруссии. Все чаще в Минске и других городах республики можно наблюдать акции протеста против политики Александра Лукашенко. По мнению их участников, глава государства не на шутку перепуган.
Совсем немного времени осталось до парламентских выборов в Белоруссии. Все чаще в Минске и других городах республики можно наблюдать акции протеста против политики Александра Лукашенко. По мнению их участников, глава государства не на шутку перепуган.
Власти республики снимают с выборов кандидатов от
несистемной оппозиции, сообщила пресс-служба общественного движения
"Европейская Беларусь". Чтобы вынести недостающее количество
предупреждений четырем претендентам избирательные комиссии работали даже в
выходные дни, отмечает портал "Хартия’97".
По словам одного из кандидатов поведение властей напоминало
истерику. Представители избиркомов размахивали бумажками, повышали голос,
рассказал он.
"Ощущение, что Лукашенко наложил в штаны, а встреча
наших кандидатов с жителями Минска, прошедшая в субботу, стала последней
каплей", – заявил кандидат в депутаты.
Действия членов избирательных комиссий оппозиция собирается
оспаривать. Также "несистемщики" грозятся продолжить акции протеста в
Минске.
Выборы в обе палаты белорусского парламента состоятся в
ноябре. Кандидаты от оппозиции принимают активное участие в кампании и
высказывают смелые инициативы. Так, член Объединенной гражданской партии
Владимир Непомнящих предложил начать импичмент .
- Это ваше личное молоко?
Лукашенко:
-Нет, не моё, коровье!
— Rzewuski (@Rzewuski_P)
Парламентские выборы в Белоруссии пройдут в преддверии
президентских, которые намечены на лето следующего года. пока не
объявлял о своем участии, но сомнений, что он снова пойдет на выборы, нет
практически ни у кого.