Совсем немного времени осталось до парламентских выборов в Белоруссии. Все чаще в Минске и других городах республики можно наблюдать акции протеста против политики Александра Лукашенко. По мнению их участников, глава государства не на шутку перепуган.

Совсем немного времени осталось до парламентских выборов в Белоруссии. Все чаще в Минске и других городах республики можно наблюдать акции протеста против политики Александра Лукашенко. По мнению их участников, глава государства не на шутку перепуган.Власти республики снимают с выборов кандидатов отнесистемной оппозиции, сообщила пресс-служба общественного движения"Европейская Беларусь". Чтобы вынести недостающее количествопредупреждений четырем претендентам избирательные комиссии работали даже ввыходные дни, отмечает портал "Хартия’97".По словам одного из кандидатов поведение властей напоминалоистерику. Представители избиркомов размахивали бумажками, повышали голос,рассказал он."Ощущение, что Лукашенко наложил в штаны, а встречанаших кандидатов с жителями Минска, прошедшая в субботу, стала последнейкаплей", – заявил кандидат в депутаты.Действия членов избирательных комиссий оппозиция собираетсяоспаривать. Также "несистемщики" грозятся продолжить акции протеста вМинске.Выборы в обе палаты белорусского парламента состоятся вноябре. Кандидаты от оппозиции принимают активное участие в кампании ивысказывают смелые инициативы. Так, член Объединенной гражданской партииВладимир Непомнящих предложил начать импичмент .- Это ваше личное молоко?Лукашенко:-Нет, не моё, коровье!— Rzewuski (@Rzewuski_P)Парламентские выборы в Белоруссии пройдут в преддвериипрезидентских, которые намечены на лето следующего года. пока необъявлял о своем участии, но сомнений, что он снова пойдет на выборы, нетпрактически ни у кого.