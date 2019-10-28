Арбитражный суд в Москве удовлетворил иск компании Московский школьник, поставляющей питание для школ, к Алексею Навальному, Любови Соболь и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).

Арбитражный суд в Москве удовлетворил иск компании "Московский школьник", поставляющей питание для школ, к Алексею Навальному, Любови Соболь и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которая сообщила, что "решение суда будем обжаловать".Истец требовал признать не соответствующей действительности распространенную ответчиками информацию в видеоролике, посвященном проблемам организации питания детей в столичных школах и детских садах. В компании также хотят, чтобы ФБК опроверг сообщение и удалил видеоролик из Интернета. Кроме этого в "Московском школьнике" оценили ущерб своей деловой репутации в 1 миллиард 400 миллионов рублей, попросив суд взыскать данную сумму с ответчиков.