Руководство мадридского Реала временно наложило запрет на проведение покупок футболистов в течение ближайших трансферных окон. Это решение санкционировал лично президент Королевского клуба Флорентино Перес, основываясь на отчете тренерского штаба.

Руководство мадридского "Реала" временно наложило запрет на проведение покупок футболистов в течение ближайших трансферных "окон". Это решение санкционировал лично президент "Королевского клуба" Флорентино Перес, основываясь на отчете тренерского штаба.Клуб из столицы Испании может изменить эту позицию только в том случае, если в составе появятся пробелы вследствие тяжелых травм или незапланированного ухода игроков, сообщает издание As. Главному тренеру Зинедину Зидану предписано в полной мере использовать футболистов, приобретенных летом на сумму в 303 млн евро.В течение лета и осени не раз сообщалось, что "Реал" намерен приобрести одну-две звезды европейского и мирового футбола в ближайшее время. Речь шла, в частности, о бразильце Неймаре и чемпионах мира в составе сборной Франции Килиане Мбаппе и Поле Погба. Теперь им, по-видимому, придется подождать приглашения в Мадрид.