В известной московской клинике стали гибнуть дети. Одна из медсестер и вовсе назвала жуткие данные: якобы смертность достигла 70%.

В известной московской клинике стали гибнуть дети. Одна из медсестер и вовсе назвала жуткие данные: якобы смертность достигла 70%.Убитые горем родители, потерявшие своих чад после лечения в клинике им. Бакулева, жалуются, что врачи якобы делают операции без их согласия ради квот (их выделяет государство, и медики могут пользоваться этими деньгами не только во благо, но и просто ради дополнительного заработка. То есть даже если не нужна операция, сотрудники клиники могут принять решение о ее проведении). Кроме того, плохо дезинфицируются инструменты и заносятся детям инфекции, передает .Дальше – больше. Одна из медсестер больницы им. Бакулева дала откровенное интервью. в котором рассказала о страшной статистике, которая тщательно скрывается врачами. "Здесь очень высокая смертность. Это касается не только детей, но и взрослых. По статистике, где-то больше 70%. Естественно, всё скрывается. Хирурги при назначении медикаментов, если вдруг идёт неправильная реакция у пациента, они начинают сразу менять эпикриз", – сообщила работница учреждения.Она объяснила, что медики предпочитают не распространяться о смертях пациентов, потому что банально боятся лишиться работы. Женщина рассказала, что из-за большого потока пациентов не успевают поддерживать дезинфекцию. "У многих гноятся швы. После чего их заново начинают оперировать, заново начинают смотреть, ставить дренаж. В общем, все делать для того, чтобы этого не было. Но, как правило, такое бывает и в два раза чаще", – отметила медсестра.Женщина напомнила, что кардиоцентр им. Бакулева является государственным институтом и считается самым крупным в России, "его знают все". Тем удивительнее то, что рассказывает сотрудница медучреждения. "Какой там творится кавардак: и в медикаментах, и в элементарных вещах – бинтах и марлях. Там нет ни медикаментов, ничего. Куда деваются деньги, которые выделяет Минздрав, неизвестно", – развела руками работница клиники.Интересна реакция руководства. "А вы в курсе, сколько денег они собрали? В курсе, да? А вы в курсе, что родители проводят агитацию против центра Бакулева и получают за это деньги?" – приводит слова сотрудников больницы телеграм-канал Mash. Канал утверждает, что отправили запрос неделю назад. Тогда официального комментария якобы не последовало.В больнице говорят, что дети погибли не из-за них, а из-за своих болезней. Тем временем идет следствие, возбуждены уголовные дела.