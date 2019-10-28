Певец Дима Билан в очередной раз признался в любви к Примадонне российской сцены. Алла Пугачева, по словам вокалиста, удивительный человек.

Певец Дима Билан вочередной раз признался в любви к Примадонне российской сцены. Алла Пугачева,по словам вокалиста, удивительный человек.Поклонники спросили Диму Биланав "Инстаграм", любит ли он Аллу Борисовну. Артист тут же ответил, что уважаетПугачеву за невероятный талант и темы, которые она не побоялась раскрыть всвоей музыке."За стойкость в частоменяющейся среде Советской и Российской действительности! За силу воли имудрость идти и быть на виду в сменяющейся за десятилетия действительности,сменяющихся парадигм, "ветров" и турбулентностях!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторасохранена. – Прим. ред.)", – заметил Дима Билан.По словам артиста, быть легендойв Росси намного сложнее, чем за рубежом. Якобы за океаном суперзвезды находятсяв "золотых пеленках" – все за них делает команда менеджеров."Держать в напряжениисвоим искусством не одно поколение, и быть в одном лице – музыкантом, певицей, менеджером,креативным директором и художником! Говорить легко, а сделать ...?!?! Этоневероятная женщина!!! Спасибо что до сих пор Держит и привлекает к своейперсоне миллионы людей! Я чту тех кто делал нас лучше! А вы?" – рассудил .26 Окт 2019 в 4:07 PDTДобавим, артист давночислится в любимчиках у Аллы Пугачевой. Как-то в интервью Примадонна признались,что не может сдержать слез, когда слышит в исполнении Димы свой хит"Не отрекаются любя". Также известно, что несколько лет назадартистка пришла на выручку фавориту: когда ограбили, звездапредложила ему помощь, в том числе и материальную.