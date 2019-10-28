Певец Дима Билан в
очередной раз признался в любви к Примадонне российской сцены. Алла Пугачева,
по словам вокалиста, удивительный человек.
Певец Дима Билан в
очередной раз признался в любви к Примадонне российской сцены. Алла Пугачева,
по словам вокалиста, удивительный человек.
Поклонники спросили Диму Билана
в "Инстаграм", любит ли он Аллу Борисовну. Артист тут же ответил, что уважает
Пугачеву за невероятный талант и темы, которые она не побоялась раскрыть в
своей музыке.
"За стойкость в часто
меняющейся среде Советской и Российской действительности! За силу воли и
мудрость идти и быть на виду в сменяющейся за десятилетия действительности,
сменяющихся парадигм, "ветров" и турбулентностях!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора
сохранена. – Прим. ред.)", – заметил Дима Билан.
По словам артиста, быть легендой
в Росси намного сложнее, чем за рубежом. Якобы за океаном суперзвезды находятся
в "золотых пеленках" – все за них делает команда менеджеров.
"Держать в напряжении
своим искусством не одно поколение, и быть в одном лице – музыкантом, певицей, менеджером,
креативным директором и художником! Говорить легко, а сделать ...?!?! Это
невероятная женщина!!! Спасибо что до сих пор Держит и привлекает к своей
персоне миллионы людей! Я чту тех кто делал нас лучше! А вы?" – рассудил .
26 Окт 2019 в 4:07 PDT
Добавим, артист давно
числится в любимчиках у Аллы Пугачевой. Как-то в интервью Примадонна признались,
что не может сдержать слез, когда слышит в исполнении Димы свой хит
"Не отрекаются любя". Также известно, что несколько лет назад
артистка пришла на выручку фавориту: когда ограбили, звезда
предложила ему помощь, в том числе и материальную.