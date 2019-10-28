Согласно некоторым данным, несколько подзабытый актер Данила Козловский скоро примерит на себя новую роль. Невеста, модель Ольга Зуева, якобы беременна от артиста.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-10-2019-nevesta-danily-kozlovskogo-zhdet-rebenka.html" target="_blank">Невеста Данилы Козловского ждет ребенка</a> - Согласно некоторым данным, несколько подзабытый актер Данила Козловский скоро примерит на себя новую роль. Невеста, модель Ольга Зуева, якобы беременна от артиста.
[url=https://33live.ru/novosti/28-10-2019-nevesta-danily-kozlovskogo-zhdet-rebenka.html]Невеста Данилы Козловского ждет ребенка[/url] - Согласно некоторым данным, несколько подзабытый актер Данила Козловский скоро примерит на себя новую роль. Невеста, модель Ольга Зуева, якобы беременна от артиста.