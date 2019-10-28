Актер признался, что сильно любит звезду Моей прекрасной няни. Также он уверен, что вскоре она сама все расскажет.

Актер признался, что сильно любит звезду "Моей прекрасной няни". Также он уверен, что вскоре она сама все расскажет.Актер Вячеслав Манучаров сделал заявление в эфире программы "Ты не поверишь" на НТВ. Он объяснил, почему родные Анастасии Заворотнюк не обращаются за помощью, не собирают деньги на лечение и вообще держа диагноз в тайне."Никакие деньги там не нужны. Они – состоятельная семья. У них есть деньги, у них есть врачи", -сказал Манучаров. По его словам, родным и близким Анастасии сейчас нужно только одно – чтобы их никто не трогал."Дайте зажить, зажить, зажить", – попросил Манучаров. Он добавил, что сам с нетерпением ждет комментариев по поводу ситуации от самой Анастасии Заворотнюк. И он верит, что она их предоставит в скором времени."Давайте молиться за это, поддерживать ее", – попросил зрителей актер.12 Окт 2019 в 12:19 PDTРодные Анастасии Заворотнюк несколько недель после появления в СМИ информации о том, что у актрисы обнаружена опухоль мозга, хранили молчание. Позже они его все-таки прервали, опровергнув сообщения инсайдеров о том, что Анастасия находится в состоянии сопора. В официальном Инстаграме актрисы они попросили не тревожить их, не караулить у больницы или дома. Диагноз никто из близких так и не озвучил.