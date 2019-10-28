Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах.

В ночь с 28 на 29 октября во Владимирской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Местами ожидаются дожди и мокрый снег. Температура может опуститься до минусовых значений.Дорожники готовы предпринять оперативные меры для ликвидации последствий непогоды и обеспечения беспрепятственного проезда по М-7 в границах 33 региона. Сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Диспетчерская служба круглосуточно следит за дорожной ситуацией с помощью 8 видеокамер и 7 метеостанций. Дорожные патрули ведут объезд участков. Подрядные организации переведены на усиленный режим работы. На базах заготовлено достаточное количество песко-соляной смеси и соли для обработки дорожного покрытия. Уборочная техника оборудована системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать работу в режиме реального времени.Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах. Выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным условиям, не совершайте резких маневров и соблюдайте дистанцию!Фото иллюстративное.