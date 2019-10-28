Общение президента Украины Владимира Зеленского с окопавшимися в Донбассе националистами – это игра на внешнюю аудиторию. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев.

Общение президента Украины Владимира Зеленского с окопавшимися в Донбассе националистами – это игра на внешнюю аудиторию. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев.Видеозапись разговора Владимира Зеленского с радикалами налинии разграничения в Донбассе рассчитана прежде всего на иностраннуюаудиторию, а не на граждан Украины. Такое мнение сенатор высказал в эфирепередачи "Большая игра" на Первом канале.По мнению Косачева, президенту Украины нужно показатьлидерам России, Франции и Германии, что он старается и делает шаги дляурегулирования ситуации. "Что он хочет, он хороший, но у него неполучается. Потому что, посмотрите, с кем приходится работать", – полагаетсенатор.Однако никакого отношения к выполнению обязательств Украины врамках минских соглашений эта картинка не имеет, уверен парламентарий. За этокак президент несет полную ответственность, подчеркнул Косачев.Зеленский поясняет за разведение войск:"Я же не лох какой-то, я тебе пришел и сказал - оружие убери"— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks)На днях президент Украины прибыл в Донбасс. Он пообщался сжителями прифронтовых районов, а также с членами добровольческих батальонов.Последние отказываются отходить от линии разграничения. Зеленский попыталсяобразумить распоясавшихся вояк, но получилось плохо.Военнослужащие общались с президентом подчеркнутопанибратски. В какой-то момент не выдержал и сорвался. "Я же нелох какой-то! Я тебе пришел и сказал: оружие убери", – обратился президентк одному из бойцов.