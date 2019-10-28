Общение президента Украины Владимира Зеленского с окопавшимися в Донбассе националистами – это игра на внешнюю аудиторию. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев.
Общение президента Украины Владимира Зеленского с окопавшимися в Донбассе националистами – это игра на внешнюю аудиторию. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев.
Видеозапись разговора Владимира Зеленского с радикалами на
линии разграничения в Донбассе рассчитана прежде всего на иностранную
аудиторию, а не на граждан Украины. Такое мнение сенатор высказал в эфире
передачи "Большая игра" на Первом канале.
По мнению Косачева, президенту Украины нужно показать
лидерам России, Франции и Германии, что он старается и делает шаги для
урегулирования ситуации. "Что он хочет, он хороший, но у него не
получается. Потому что, посмотрите, с кем приходится работать", – полагает
сенатор.
Однако никакого отношения к выполнению обязательств Украины в
рамках минских соглашений эта картинка не имеет, уверен парламентарий. За это
как президент несет полную ответственность, подчеркнул Косачев.
Зеленский поясняет за разведение войск:
"Я же не лох какой-то, я тебе пришел и сказал - оружие убери"
— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks)
На днях президент Украины прибыл в Донбасс. Он пообщался с
жителями прифронтовых районов, а также с членами добровольческих батальонов.
Последние отказываются отходить от линии разграничения. Зеленский попытался
образумить распоясавшихся вояк, но получилось плохо.
Военнослужащие общались с президентом подчеркнуто
панибратски. В какой-то момент не выдержал и сорвался. "Я же не
лох какой-то! Я тебе пришел и сказал: оружие убери", – обратился президент
к одному из бойцов.