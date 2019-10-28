Из-за урагана, который пронесся над Центральной Россией, задерживаются 11 поездов и три электрички. Сильный ветер стал причиной обрыва проводов сразу в нескольких областях.

Из-за урагана, который пронесся над Центральной Россией, задерживаются 11 поездов.Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РЖД, обрывы линий электропередачи произошли на участках Северной железной дороги в Вологодской и Ярославской областях. Задерживаются пассажирские поезда № 46 Санкт-Петербург — Иваново, № 148 Москва — Кострома, № 42 Москва — Воркута, № 99 Владивосток — Москва и другие составы.Также в Ярославской области задерживаются три пригородные электрички.Как сообщалось ранее, в Тверской области из-за сильного ветра более ста населенных пунктов остались без света. Ветер с корнем вырывал деревья, сносил ограды, столбы и рекламные щиты. В столичном регионе из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности.Также от стихии пострадали жители Ивановской, Костромской, Владимирской и Вологодской областей.