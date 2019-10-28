Пристальное внимание - дорогам в школы № 73, 22, 9, 23.

Дорога в школу должна быть безопасной - считают активисты ОНФ. Сегодня они вышли в рейд по маршрутам, по которым ученики добираются на учебу в областном центре. Пристальное внимание - дорогам в 73-ю, 22-ю, 9-ю и 23-ю школы."Гаражи и, извините, сплошные мусорки рядом с гаражами - всё не организовано."Это дорога рядом с 73-ей гимназией. Узкий тротуар завален листьями - похоже тут принято соскакивать на проезжую часть. И фонари горят только у подъездов. Активисты оценивают всё: освещение, дорожное покрытие, гаражи и питейные заведения на пути - всего более 20-ти критериев входят в чек-лист. С 2015-го года ОНФ работает над повышением безопасности маршрутов, по которым ходят школьники. Помогают и сами ученики.Игорь Шубников, координатор программы "Карта убитых дорог": "Детям были розданы карты этого района, где они сами, дети, отмечали свой маршрут движения в школу. После этого мы собираем листочки, анализируем, а дальше составляем соответствующие рекомендации."Рекомендацией может быть, например, создание пешеходного перехода. Так на улице Семашко по дороге к 22-й школе несколько лет назад появился "Переход имени Шубникова" - как шутят активисты. Ещё один - регулируемый - может появиться на Третьей линии, если необходимость в этом покажут дорожные карты.Игорь Шубников, координатор программы "Карта убитых дорог": "Если большая часть детей проходит вон там, мы будем рекомендовать каким-то образом усилить внимание водителей на то, что здесь могут быть дети."Рядом с 9 и 23-ей школами проходит дорога, попавшая в топ-10 самых убитых в области по рейтингу ОНФ. Сейчас она отремонтирована. По словам директора 23-ей - теперь не хватает только ещё одного лежачего полицейского. Безопасность детей - в этих школах ставят на первое место.Елена Курицына, директор школы №23: "57 камер по периметру школы и внутри школы, плюс в этом году мы дополнительно ещё установили - это тоже в какой-то степени гарантирует безопасность."Роман Афонин, заместитель директора по безопасности гимназии №73: "На каждом родительском собрании - в начале учебного года, после первого триместра рекомендуем пути, также рекомендуем родителям, чтобы они первые дни с детьми проходили эти пути безопасные - пешеходные переходы, где они должны переходить, тротуары, где должны переходить, самый безопасный путь."В ноябре общественники соберут круглый стол, на котором обсудят выявленные проблемы с представителями городской и областной администраций, УМВД. По статистике активистов ОНФ более двух третей их рекомендаций в итоге претворяются в жизнь.Екатерина Максимова, Максим Котов. "Вести-Владимир"