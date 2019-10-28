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<a href="https://33live.ru/novosti/28-10-2019-oskandalivshayasya-rudova-otkrovenno-o-zakrytii-shou-malaxova.html" target="_blank">Оскандалившаяся Рудова откровенно о закрытии шоу Малахова</a> - Наталья Рудова никак не может успокоиться после выхода в эфир передачи Андрея Малахова, посвященной эскорту. Актриса, чью фигуру в бикини показали на скандально известном телешоу, призвала общественность объединиться для того, чтобы программа закрылась.