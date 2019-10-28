Известный продюсер и основатель лейбла MALFA Максим Фадеев стал
гостем Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека на телеканале Россия
1 музыкант поведал, что появился на свет с тяжелым пороком сердца.
Известный продюсер и основатель лейбла MALFA Максим Фадеев стал
гостем Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия
1" музыкант поведал, что появился на свет с тяжелым пороком сердца.
Фадеев рассказал, что болезнь во многом предопределила для него выбор профессии. Сам Максим мечтал связать свою жизнь с боевыми искусствами.
"И отец, и мать видели меня музыкантом. Они хотели, чтобы я
был музыкантом. В то время предложений профессий было мало. Но это была одна из
интеллигентных профессий, где с моим заболеванием сердца можно было выжить.
Прожить дольше, скажем так. Быть дирижером и работать на заводе – это все-таки
большая разница. Хотя, я вам честно скажу, будучи дирижером, я лучше б на
заводе пахал. Это настолько сложно эмоционально, все что ты делаешь, с тем же
оркестром эти прямо… Вот на сердце это и сказалось по итогу. Сердце уже не то,
совсем не то", – поделилась звезда в эфире ток-шоу "Судьба человека".
По словам Фадеева, он родился с пороком сердца. В 17-летнем
возрасте ему сделали серьезную операцию, которая длилась 16 часов вместо положенных
восьми.
"У меня была врожденная в межжелудочковой перегородке
маленькая дырочка. У меня была полосная операция. От подмышки до подмышки меня
вскрывали и замораживали. Они вводили в такой анабиоз, обкладывали льдами,
замораживали тело полностью. Они меня оперировали таким образом. У меня грудной
позвонок отсутствует, сердце можно пальцем потрогать. И у меня сердце после того
раза не выросло, оно так и осталось детским, маленьким", – вспомнил продюсер
в ток-шоу .
Фадеев рассказал также, что во время операции у него
случилась остановка сердца. Врачу пришлось делать будущей звезде прямой массаж
сердца. Максим пережил клиническую смерть.
После хирургического вмешательства жизнь музыканта
изменилась. Будущему продюсеру нельзя было поднимать больше трех килограмм, медики
запретили Максиму заниматься единоборствами, которые он так любил.
"Это меня спасло от того, что я стал заниматься музыкой и не
пошел в уличные банды. Потому что те мальчики, с которыми я занимался спортом, их больше нет в живых никого", – отметил Максим Фадеев в программе .
Напомним, сегодня, 28
октября, стало известно, что у Максима Фадеева случился сердечный приступ.
Продюсеру стало плохо накануне ночью в собственном доме под Москвой, куда была
вызвана бригада скорой помощи. Несмотря на предынфарктное состояние, Максим
отказался от госпитализации. Приступ, по сообщениям СМИ, вызван нервным
истощением.