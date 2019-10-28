Известный продюсер и основатель лейбла MALFA Максим Фадеев стал гостем Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 музыкант поведал, что появился на свет с тяжелым пороком сердца.

Известный продюсер и основатель лейбла MALFA Максим Фадеев сталгостем Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия1" музыкант поведал, что появился на свет с тяжелым пороком сердца.Фадеев рассказал, что болезнь во многом предопределила для него выбор профессии. Сам Максим мечтал связать свою жизнь с боевыми искусствами."И отец, и мать видели меня музыкантом. Они хотели, чтобы ябыл музыкантом. В то время предложений профессий было мало. Но это была одна изинтеллигентных профессий, где с моим заболеванием сердца можно было выжить.Прожить дольше, скажем так. Быть дирижером и работать на заводе – это все-такибольшая разница. Хотя, я вам честно скажу, будучи дирижером, я лучше б назаводе пахал. Это настолько сложно эмоционально, все что ты делаешь, с тем жеоркестром эти прямо… Вот на сердце это и сказалось по итогу. Сердце уже не то,совсем не то", – поделилась звезда в эфире ток-шоу "Судьба человека".По словам Фадеева, он родился с пороком сердца. В 17-летнемвозрасте ему сделали серьезную операцию, которая длилась 16 часов вместо положенныхвосьми."У меня была врожденная в межжелудочковой перегородкемаленькая дырочка. У меня была полосная операция. От подмышки до подмышки менявскрывали и замораживали. Они вводили в такой анабиоз, обкладывали льдами,замораживали тело полностью. Они меня оперировали таким образом. У меня груднойпозвонок отсутствует, сердце можно пальцем потрогать. И у меня сердце после тогораза не выросло, оно так и осталось детским, маленьким", – вспомнил продюсерв ток-шоу .Фадеев рассказал также, что во время операции у негослучилась остановка сердца. Врачу пришлось делать будущей звезде прямой массажсердца. Максим пережил клиническую смерть.После хирургического вмешательства жизнь музыкантаизменилась. Будущему продюсеру нельзя было поднимать больше трех килограмм, медикизапретили Максиму заниматься единоборствами, которые он так любил."Это меня спасло от того, что я стал заниматься музыкой и непошел в уличные банды. Потому что те мальчики, с которыми я занимался спортом, их больше нет в живых никого", – отметил Максим Фадеев в программе .Напомним, сегодня, 28октября, стало известно, что у Максима Фадеева случился сердечный приступ.Продюсеру стало плохо накануне ночью в собственном доме под Москвой, куда былавызвана бригада скорой помощи. Несмотря на предынфарктное состояние, Максимотказался от госпитализации. Приступ, по сообщениям СМИ, вызван нервнымистощением.