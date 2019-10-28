С момента кончины солиста группы Иванушки International прошло более двух лет. Близкие усопшего Олега Яковлева все еще борются за наследство артиста. В сегодняшнем выпуске программы Прямой эфир на телеканале Россия 1 при обсуждении последней воли певца всплыли шокирующие подробности его смерти.

С момента кончины солиста группы "Иванушки International"прошло более двух лет. Близкие усопшего Олега Яковлева все еще борются за наследствоартиста. В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" при обсуждении последней воли певца всплыли шокирующие подробности его смерти.Артист, который скончался от остановки сердца в возрасте 48лет, оставил завещание. По желанию Олега Яковлева имущество должно достатьсяего другу Роману Радову и его племяннице Татьяне Яковлевой. Певец оставилнаследникам несколько квартир в Москве и за рубежом общей стоимостью в 50 миллионов рублей,антикварную мебель и подлинники картин Сальвадора Дали и Рустама Хамдамова.Завещание пытается оспорить сожительница Олега Яковлева АлександраКуцевол. Александра заявляла, что незадолго до смерти артиста стала его женой.Якобы их союз был зарегистрирован в Сербии. После в суде удалось доказать,что Куцевол подделала свидетельство о браке.Сегодня, 28 октября, стало известно, что Роман Родов пытаетсявыселить Александру Куцевол из квартиры, где она жила с Олегом Яковлевым. Недвижимостьнаходится в центре Москвы на Дербеневской набережной и оцениваетсяприблизительно в 20 миллионов рублей."Александра Куцеволпо решению суда утратила право пользования этой квартирой. Мы были вынужденыобратиться в суд, потому что Саша в добровольном порядке не хотела выезжать изэтой квартиры. Она пыталась договориться с Романом, чтобы он отдал ей этуквартиру в память об Олеге. Роман был готов поделиться каким-то другим объектомнедвижимости, но Александра сказала, что она хочет только эту четырехкомнатнуюквартиру", – сказала Татьяна Кондратьева – адвокат Романа Радова.19 Окт 2017 в 1:34 PDTКондратьева по поручению своего доверителя поменяла замки вспорных апартаментах. По словам адвоката Радова, Куцевол имеет право только проживатьна этой жилплощади, так как она там пока прописана. Якобы ее подзащитныйпытался договориться с Александрой два года, теперь экс-возлюбленной Яковлева придетсяискать встреч с Романом, чтобы попасть в квартиру и забрать свои вещи."Мы приняли решение, что войдем в квартиру не тайно. Мывызвали телевидение, чтобы потом не было последствий и нас не обвиняли, чтопропали алмазы "Орлова". Мы вызвали полицию и все действия совершали в ее присутствии",– заявила Татьяна Кондратьева в эфире ток-шоу .Также на съемочной площадке шоу появилась племянницаусопшего солиста группы "Иванушки International" – Татьяна. Девушка сделалашокирующее заявление: Александра Куцевол отключила Олега Яковлева от аппарата искусственнойвентиляции легких без законных на то оснований. Якобы она обманула врачей, представившисьофициальной супругой певца."После того, как Олег впал в кому, прошло два дня. Врачиобратились к Саше и сказали: "Что будем делать? Отключать от аппаратаискусственного дыхания либо дальше ждать?" В тот момент, если бы я знала, что станеттакой вопрос, я бы в жизни не отключила, а Саша отключила", – заявила ТатьянаЯковлева в программе