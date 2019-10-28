С момента кончины солиста группы Иванушки International
прошло более двух лет. Близкие усопшего Олега Яковлева все еще борются за наследство
артиста. В сегодняшнем выпуске программы Прямой эфир на телеканале Россия 1 при обсуждении последней воли певца всплыли шокирующие подробности его смерти.
С момента кончины солиста группы "Иванушки International"
прошло более двух лет. Близкие усопшего Олега Яковлева все еще борются за наследство
артиста. В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" при обсуждении последней воли певца всплыли шокирующие подробности его смерти.
Артист, который скончался от остановки сердца в возрасте 48
лет, оставил завещание. По желанию Олега Яковлева имущество должно достаться
его другу Роману Радову и его племяннице Татьяне Яковлевой. Певец оставил
наследникам несколько квартир в Москве и за рубежом общей стоимостью в 50 миллионов рублей,
антикварную мебель и подлинники картин Сальвадора Дали и Рустама Хамдамова.
Завещание пытается оспорить сожительница Олега Яковлева Александра
Куцевол. Александра заявляла, что незадолго до смерти артиста стала его женой.
Якобы их союз был зарегистрирован в Сербии. После в суде удалось доказать,
что Куцевол подделала свидетельство о браке.
Сегодня, 28 октября, стало известно, что Роман Родов пытается
выселить Александру Куцевол из квартиры, где она жила с Олегом Яковлевым. Недвижимость
находится в центре Москвы на Дербеневской набережной и оценивается
приблизительно в 20 миллионов рублей.
"Александра Куцевол
по решению суда утратила право пользования этой квартирой. Мы были вынуждены
обратиться в суд, потому что Саша в добровольном порядке не хотела выезжать из
этой квартиры. Она пыталась договориться с Романом, чтобы он отдал ей эту
квартиру в память об Олеге. Роман был готов поделиться каким-то другим объектом
недвижимости, но Александра сказала, что она хочет только эту четырехкомнатную
квартиру", – сказала Татьяна Кондратьева – адвокат Романа Радова.
19 Окт 2017 в 1:34 PDT
Кондратьева по поручению своего доверителя поменяла замки в
спорных апартаментах. По словам адвоката Радова, Куцевол имеет право только проживать
на этой жилплощади, так как она там пока прописана. Якобы ее подзащитный
пытался договориться с Александрой два года, теперь экс-возлюбленной Яковлева придется
искать встреч с Романом, чтобы попасть в квартиру и забрать свои вещи.
"Мы приняли решение, что войдем в квартиру не тайно. Мы
вызвали телевидение, чтобы потом не было последствий и нас не обвиняли, что
пропали алмазы "Орлова". Мы вызвали полицию и все действия совершали в ее присутствии",
– заявила Татьяна Кондратьева в эфире ток-шоу .
Также на съемочной площадке шоу появилась племянница
усопшего солиста группы "Иванушки International" – Татьяна. Девушка сделала
шокирующее заявление: Александра Куцевол отключила Олега Яковлева от аппарата искусственной
вентиляции легких без законных на то оснований. Якобы она обманула врачей, представившись
официальной супругой певца.
"После того, как Олег впал в кому, прошло два дня. Врачи
обратились к Саше и сказали: "Что будем делать? Отключать от аппарата
искусственного дыхания либо дальше ждать?" В тот момент, если бы я знала, что станет
такой вопрос, я бы в жизни не отключила, а Саша отключила", – заявила Татьяна
Яковлева в программе