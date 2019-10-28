Украинским фельдшерам только со второй попытки удалось довезти нуждающегося в медицинской помощи мужчину до больницы. В первый раз пациент выпал из двигавшегося служебного автомобиля на проезжую часть.

Украинским фельдшерам только со второй попытки удалось довезти нуждающегося в медицинской помощи мужчину до больницы. В первый раз пациент выпал из двигавшегося служебного автомобиля на проезжую часть. Медики и не заметили бы пропажу, если бы их внимание гудками не привлек водитель следовавшего позади автомобиля. Сам момент зафиксировал установленный в машине регистратор.ДТП произошло около 11 часов утра 26 октября в Новомосковске, что в Днепропетровской области. Мужчина, как видно на кадрах, вышел через задние двери кареты скорой и растянулся посреди проезжей части. Водитель легковушки предупредил врачей о "пропаже", а сам поспешил на помощь пострадавшему. Впрочем, она ему, кажется, была не нужна.По предварительным данным, мужчина был пьян и изначально отказывался от госпитализации, а по дороге вскочил с места, распахнул двери и вышел. В больницу его все же доставили, но уже под присмотром полиции.