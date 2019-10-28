В минувшее воскресенье, 26 октября, на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника народному артисту РСФСР Николаю Караченцову. Торжественное мероприятие посетили ..

В минувшее воскресенье, 26 октября, на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника народному артисту РСФСР Николаю Караченцову. Торжественное мероприятие посетили родственники актера, коллеги из театра "Ленком" и друзья, передает .На черном граните артист запечатлен в образе главного героя постановки "Юнона и Авось" – графа Резанова. По словам сына Николая Караченцова, этот персонаж был выбран неслучайно, сообщает ""."Этот человек во главу угла ставил не свои интересы, не свою жизнь, а интересы страны. <...> Какую-то параллель в этом, наверное, можно провести и с моим папой, он тоже на 100% отдавался работе", – рассказал он журналистам.Напомним, Николай Караченцов скончался в реанимации онкологической больницы 26 октября 2018 года после длительной болезни. До своего дня рождения он не прожил один день, передает "".