Пропавший в Пермском крае частный самолет Сессна-172 Скайхок обнаружили сегодня утром неподалеку от поселка Кукуштан. Как сообщили ГТРК Пермь представители поисково-спасательной группы, пилот судна погиб.

Пропавший в Пермском крае частный самолет "Сессна-172 Скайхок" обнаружили сегодня утром неподалеку от поселка Кукуштан. Как сообщили ГТРК "Пермь" представители поисково-спасательной группы, пилот судна погиб. Ранее поступила информация, что управлял крылатой машиной Геннадий Белоглазов - председатель Федерации сверхлегкой авиации региона.Напомним, легкомоторный самолет "Сессна" вылетел в эту субботу из аэродрома в деревне Нижнее Городище. Он должен был прибыть в поселок Фролы, однако по пути связь с ним была потеряна Поисковая операция велась двое суток. В ней участвовали более сотни человек и 46 единиц спецтехники, в том числе вертолет Ми-8.