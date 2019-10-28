Многим людям невдомек, какую колоссальную роль может играть в их жизни рукописная икона. А ведь современному человеку, живущему в век высоких технологий, постоянно находясь в состоянии бешеной гонки и суеты, катастрофически не хватает...

Почему так важно, чтобы в доме были иконы

Многим людям невдомек, какую колоссальную роль может играть в их жизни рукописная икона. А ведь современному человеку, живущему в век высоких технологий, постоянно находясь в состоянии бешеной гонки и суеты, катастрофически не хватает времени побыть наедине с собой и с Богом.

Зачастую мы вспоминаем о Всевышнем и обращаемся к нему, когда гром грянет с ясного неба. Мы судорожно начинаем читать молитвы, прося о помощи, или по большим религиозным праздникам посещаем храм.

Икона в доме, расписанная иконописцем, духовно свяжет с Господом и станет островком бесконечности, передаваемым из рода в род. Образы Спасителя, Божьей Матери, Ангела Хранителя и других святых ликов будут напоминать об искренней молитве, которую Бог всегда услышит, и лишь тогда он поможет и исцелит.

Иконы можно приобрести в церковных лавках, но настоящее искусство создают мастера своего дела, которые прикладывают к творчеству не только свой талант, но и душу. Такие иконы можно заказать на сайте, где профессиональные художники вкладывают в работу величайший смысл вечности и благодати Господней.

Обустраивая в доме святое место, стоит помнить, что иконы, установленные в красном углу, не накапливают божественную милость, дарующую здоровье и удачу. Благодать исходит не от образа, а через него, ниспосылая верующим в Господа счастливую жизнь на этой земле.

Не имея веры в животворящую Божью благодать, бессмысленно прикладывать к губам священное изображение, это не приведет ни к каким результатам. Только глубокая вера и надежда в помощь Спасителя способна исцелить от телесных и душевных страданий.

Главное помнить, что икона в доме – это не оберег! Она не дает гарантий, что в семье не будет проблем или близкие перестанут ссориться. Неверным является мнение, что святой образ защитит от нечистой силы, сглаза и «дурных» людей.

Только потому, что икону повесили перед входной дверью, она не обережет от зла, т. к. помогают не иконы, а вера. Икона является символом, зримым образом незримого Первообраза. Помимо икон здесь большой выбор панно, как и иконы они помогут сосредоточенно молиться и тогда Господь обязательно поможет.

Лучше разместить святые образы в каждой из комнат, не исключением является и кухня для того, чтобы перед трапезой прочитать молитву. Но не стоит увешивать иконами весь дом, во всем нужна мера, но один красный угол все же должен быть. С всем ассортиментом компании можно ознакомиться на сайте sanaig.com.