Фрагменты двух самолетов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Рузском районе Подмосковья. Туда на межрегиональный семинар-практикум съехались эксперты и активисты авиапоиска со всей страны. Они обследуют места возможного крушения боевой авиации и помогают вернуть забытые имена летчиков-героев.

Фрагменты двух самолетов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Рузском районе Подмосковья. Туда на межрегиональный семинар-практикум съехались эксперты и активисты авиапоиска со всей страны. Они обследуют места возможного крушения боевой авиации и помогают вернуть забытые имена летчиков-героев.- Номер есть! Отлично, по трафарету.Это — самый важный момент, ради которого поисковики перекопали десятки метров земли. Идентификационный номер штурмовика Ил-2 чудом сохранился на броне.- Вторая цифра, а первая — семерка. Промывай осторожно!Детали самолета бережно моют, чтобы не повредить надписи — по ним можно будет узнать имя летчика, который погиб здесь 30 ноября 1941 года."Летчик был захоронен буквально в 30-40 метрах. Место вспомнили местные жители, но в 60-е годы его останки были перенесены на воинский мемориал и захоронены как останки неизвестного летчика. Наиболее вероятная версия — что это летчик по фамилии Фарастьянов из 65-го штурмового авиаполка", — рассказывает командир поискового отряда "Надежда" Сергей Катков.Судя по расположению обломков, пилот собирался атаковать ближайший аэродром Ватулино, который тогда был занят фашистами.- Фрагменты самолета при большой скорости падения в землю разлетаются на такие мелкие кусочки. Соответственно, мы можем представить, что при этом случается с членами экипажа.Самолет был сбит зенитной установкой — пилот не успел произвести ни одного выстрела и сразу погиб.- Это реактивный снаряд РС-82. У него с каждой стороны по восемь штук висело их.В трех километрах от аэродрома Ватулино — еще одна ценная находка: дальний бомбардировщик ДБ-3.- Ищем фрагменты моторов. Там очень много номеров.Самолет тоже нашли по наводке местного грибника, который случайно наткнулся на крыло разбившегося самолета.- Здесь были движки. Движки украдены до нас варварским методом с помощью экскаватора. Все, что нам осталось — этот слой.- Надежду не теряете найти?- Нет, ни в коем случае!Тяжелый самолет ДБ-3 тоже, судя по всему, участвовал в штурме аэродрома в начале войны. Поисковики нашли остатки парашютов.- Вон трехщелевую пряжку достали. Это от пристяжной системы.На раскопки самолетов приехали поисковики со всей России."Сначала мы находим номер, по архивам устанавливаем, что это за самолет, какого полка, когда он погиб. И если к нему привязан экипаж, узнаем состав экипажа, после этого начинаем поиск родственников", — объясняет заместитель командира поискового отряда "Надежда" Кирилл Чекмарев.Поисковое движение России объединяет более 40 тысяч человек. Добровольческие отряды подняли останки 120 тысяч солдат, а главное — установили личности шести тысяч защитников Отечества.