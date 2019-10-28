Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится в опасности. По телевидению сообщают о возможности покушения на главу государства.
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится в опасности. По телевидению сообщают о возможности покушения на главу государства.
Начав общаться с окопавшимися в Донбассе националистами,
Владимир Зеленский проявил себя полным ничтожеством. Об этом в прямом эфире на
телеканале "Россия-1" заявил украинский политолог Александр Семченко.
Убрать с линии фронта мешающих разведению войск нетрудно,
полагает эксперт. "Спецоперация либо спецназа СБУ, либо армейского
спецназа – положили мордой в землю тех, кто захотел сдаться, положили в землю
тех, кто не захотел сдаться, и об этом забыли", – пояснил Семченко.
Жизнь Зеленского находится в опасности, полагает эксперт.
Спасти себя и страну он может только жесткими мерами, никаких заигрываний с
радикалами быть не должно, уверен политолог. В противном случае глава
государства может лишиться жизни, предупредил Семченко.
"Действительно, говорили, что есть люди,
заинтересованные в его смерти, которые, в конечном итоге, просто могут
организовать покушение на Владимира Зеленского", – заявил эксперт.
Если Зеленский хочет выжить и сохранить власть, то ему
следует арестовать самых несговорчивых радикалов и зачинщиков беспорядков.
"Есть более мягкий вариант Эрдогана – 30 тысяч арестов, и в стране
порядок", – напомнил Семченко о последствиях неудавшегося военного
переворота в Турции в 2016 году.
На днях посетил линию разграничения в
Донбассе. Глава государства пообщался с жителями поселка Золотое, которые
продолжают жить между двумя противоборствующими сторонами. Также президент
пообщался с военнослужащими, не желающими выполнять приказ об отводе
вооружений.
В ходе разговора один из бойцов позволил себе панибратский
тон в общении в общении с . Военнослужащий вел себя смело и
бесцеремонно. Президент попробовал осадить нахала, но вышло комично. "Я же
не лох какой-то", – обратился глава государства к дерзкому собеседнику.