Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится в опасности. По телевидению сообщают о возможности покушения на главу государства.

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится в опасности. По телевидению сообщают о возможности покушения на главу государства.Начав общаться с окопавшимися в Донбассе националистами,Владимир Зеленский проявил себя полным ничтожеством. Об этом в прямом эфире нателеканале "Россия-1" заявил украинский политолог Александр Семченко.Убрать с линии фронта мешающих разведению войск нетрудно,полагает эксперт. "Спецоперация либо спецназа СБУ, либо армейскогоспецназа – положили мордой в землю тех, кто захотел сдаться, положили в землютех, кто не захотел сдаться, и об этом забыли", – пояснил Семченко.Жизнь Зеленского находится в опасности, полагает эксперт.Спасти себя и страну он может только жесткими мерами, никаких заигрываний срадикалами быть не должно, уверен политолог. В противном случае главагосударства может лишиться жизни, предупредил Семченко."Действительно, говорили, что есть люди,заинтересованные в его смерти, которые, в конечном итоге, просто могуторганизовать покушение на Владимира Зеленского", – заявил эксперт.Если Зеленский хочет выжить и сохранить власть, то емуследует арестовать самых несговорчивых радикалов и зачинщиков беспорядков."Есть более мягкий вариант Эрдогана – 30 тысяч арестов, и в странепорядок", – напомнил Семченко о последствиях неудавшегося военногопереворота в Турции в 2016 году.На днях посетил линию разграничения вДонбассе. Глава государства пообщался с жителями поселка Золотое, которыепродолжают жить между двумя противоборствующими сторонами. Также президентпообщался с военнослужащими, не желающими выполнять приказ об отводевооружений.В ходе разговора один из бойцов позволил себе панибратскийтон в общении в общении с . Военнослужащий вел себя смело ибесцеремонно. Президент попробовал осадить нахала, но вышло комично. "Я жене лох какой-то", – обратился глава государства к дерзкому собеседнику.