Задержание подозреваемых, незаконно добывающих лес, одновременно происходило в трех местах. Предполагается, что группа черных лесорубов успела вырубить более 70 кубометров лиственниц и сосен.

В тайге Осинского района полицейские вели скрытое наблюдение за группой "черных лесорубов", а затем задержали преступников — операция проводилась одновременно в трех местах.Задержанные — восемь мужчин возрастом от 29 до 55 лет — успели вырубить более 70 кубометров лиственниц и сосен.Расследование, по словам официального представителя МВД России Ирины Волк, продолжается. В настоящее время предпринимаются меры к задержанию организатора незаконной лесозаготовки.