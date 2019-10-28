Один из ведущих хавбеков футбольной сборной Франции и английского Манчестер Юнайтед Поль Погба продлил бюллетень. Игрок, который не играет на высшем уровне с 30 сентября, скорее всего, появится на поле не ранее последнего месяца календарного года.

Один из ведущих хавбеков футбольной сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба продлил бюллетень. Игрок, который не играет на высшем уровне с 30 сентября, скорее всего, появится на поле не ранее последнего месяца календарного года.О ситуации с травмой Погба сообщил главный тренер "МанЮнайтед" Оле-Гуннар Сульшер: "Не думаю, что мы увидим Поля до декабря, — цитирует наставника "красных дьяволов" ВВС. – Он будет отсутствовать еще некоторое время".По словам Сульшера, который ссылается на мнение своего медицинского штаба, темнокожему французу нужно время, чтобы полностью восстановиться: "Вероятно, наступит декабрь, прежде чем мы сможем увидеть его на поле". Ранее сообщалось, что Погба вернется в строй в ноябре.