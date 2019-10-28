вместе с Русфондом! У мальчика тяжелое заболевание - несовершенный остеогенез.

У мальчика тяжелое заболевание - несовершенный остеогенез.Кости Дениса будто стеклянные. Они ломаются по нескольку раз в год. Каждые три месяца ему требуется дорогостоящая терапия.Из-за частых переломов деформировались бедра, ему сделали несколько операций по укреплению ног штифтами. Денис может немного ходить, но с 9 летнего возраста вынужден пользоваться креслом-коляской, беречь ноги. Он ходит в школу, увлекается футболом и очень хочет, наконец, выздороветь.Денис Ремизов, 14 лет: "Я уже хочу ходить без коляски, я хочу гулять один - без коляски. Играть с кем-нибудь - с друзьями. Ну, без коляски. В школу хочу ходить без коляски."В выздоровлении Денису помогает лечение препаратом ПАМИДРОНАТ в сочетании с физической реабилитацией в московской клинике. Стоимость курса - 532 тысячи рублей. Читатели газеты "Коммерсант" и сайта rusfond.ru соберут 240 тысяч, еще 250 тысяч внесут спонсоры. Не хватает 42 тысяч рублей. Свой вклад можете внести и вы. Для помощи Денису отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ". Стоимость одного сообщения 75 рублей. Другие способы помощи на сайте