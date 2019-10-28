Согласно некоторым данным, здоровье Максима Фадеева вызывает опасения. Говорят, музыкального продюсера сразил сердечный приступ.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-10-2019-posle-skandala-s-nargiz-fadeeva-srazil-serdechnyj-pristup.html" target="_blank">После скандала с Наргиз Фадеева сразил сердечный приступ</a> - Согласно некоторым данным, здоровье Максима Фадеева вызывает опасения. Говорят, музыкального продюсера сразил сердечный приступ.
[url=https://33live.ru/novosti/28-10-2019-posle-skandala-s-nargiz-fadeeva-srazil-serdechnyj-pristup.html]После скандала с Наргиз Фадеева сразил сердечный приступ[/url] - Согласно некоторым данным, здоровье Максима Фадеева вызывает опасения. Говорят, музыкального продюсера сразил сердечный приступ.