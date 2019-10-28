В Сети заговорили о возможной беременности возлюбленной актера Данилы Козловского модели Ольги Зуевой. Между тем на фоне слухов о скором родительстве паре пророчат расставание.

В Сети заговорили овозможной беременности возлюбленной актера Данилы Козловского модели ОльгиЗуевой. Между тем на фоне слухов о скором родительстве паре пророчат расставание.Об этом заявила ясновидящаяи таролог Саона. Ведунья отметила, что Козловскому и Зуевой быть вместе несуждено. Актеру и модели сложно друг с другом, их объединяет только страсть."Даже на бытовом уровнеони не могут найти общий язык, между ними непреодолимая пропасть. Постоянныескандалы и ссоры уже присутствуют в их отношениях, но на данном этапе страстьмежду ними заставляет закрывать глаза на отсутствие какого-либовзаимопонимания", – сказала ясновидящая.Карты сказали Саоне, что Данилаи Ольга будут вместе еще пару лет, а после разойдутся. Между тем, по словамведуньи, модель действительно ждет ребенка от артиста."Вынуждена предостеречьОльгу от каких-либо стрессов и переживаний в ближайшее время. Это инеудивительно, учитывая накал страстей в их паре. Будем надеяться, что всезакончится благополучно", – цитирует таролога .14 Фев 2017 в 9:11 PSTОтметим, что и Ольга Зуева новость о скором прибавлении не комментируют. О ребенке,который, по слухам, должен родиться уже через несколько месяцев, не знал дажебрат актера Егор.В то же время друзья парына условии анонимности заявляют, что Ольга планирует стать мамой в США. Именнотам она проводит последние недели беременности. Для , будущиймалыш – долгожданный первенец.