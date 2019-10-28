В Сети заговорили о
возможной беременности возлюбленной актера Данилы Козловского модели Ольги
Зуевой. Между тем на фоне слухов о скором родительстве паре пророчат расставание.
В Сети заговорили о
возможной беременности возлюбленной актера Данилы Козловского модели Ольги
Зуевой. Между тем на фоне слухов о скором родительстве паре пророчат расставание.
Об этом заявила ясновидящая
и таролог Саона. Ведунья отметила, что Козловскому и Зуевой быть вместе не
суждено. Актеру и модели сложно друг с другом, их объединяет только страсть.
"Даже на бытовом уровне
они не могут найти общий язык, между ними непреодолимая пропасть. Постоянные
скандалы и ссоры уже присутствуют в их отношениях, но на данном этапе страсть
между ними заставляет закрывать глаза на отсутствие какого-либо
взаимопонимания", – сказала ясновидящая.
Карты сказали Саоне, что Данила
и Ольга будут вместе еще пару лет, а после разойдутся. Между тем, по словам
ведуньи, модель действительно ждет ребенка от артиста.
"Вынуждена предостеречь
Ольгу от каких-либо стрессов и переживаний в ближайшее время. Это и
неудивительно, учитывая накал страстей в их паре. Будем надеяться, что все
закончится благополучно", – цитирует таролога .
14 Фев 2017 в 9:11 PST
Отметим, что и Ольга Зуева новость о скором прибавлении не комментируют. О ребенке,
который, по слухам, должен родиться уже через несколько месяцев, не знал даже
брат актера Егор.
В то же время друзья пары
на условии анонимности заявляют, что Ольга планирует стать мамой в США. Именно
там она проводит последние недели беременности. Для , будущий
малыш – долгожданный первенец.