В одном из кафе на улице Кирова в Санкт-Петербурге произошла драка. Между двумя посетителями завязалась словесная перепалка, в результате которой один из мужчин набросился на оппонента с ..

В одном из кафе на улице Кирова в Санкт-Петербурге произошла драка. Между двумя посетителями завязалась словесная перепалка, в результате которой один из мужчин набросился на оппонента с кулаками.Пострадавший был доставлен в больницу без сознания. Злоумышленник попытался скрыться в соседнем дворе, однако правоохранители успели его задержать, сообщает . В настоящее время в отношении нападавшего избирается мера пресечения.