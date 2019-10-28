Опубликованы кадры с места крушения легкомоторного самолета, разбившегося в Пермском крае. Пропавшее воздушное судно, которым управлял глава региональной Федерации спорта сверхлегкой авиации, искали несколько суток.

Следственный комитет обнародовал кадры с места обнаружения самолета Сеssna 172, пропавшего в минувшую субботу, 26 октября, на территории Пермского края.Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, воздушное судно было найдено в лесу примерно в семи километрах от поселка Аннинск.Председатель Федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, пилотировавший самолет, погиб.Поиски, продолжавшиеся несколько суток, начались после того, как воздушное судно, вылетевшее с территории взлетно-посадочной площадки, расположенной в деревне Нижнее Городище Частинского района Пермского края, не прибыло в пункт назначения — поселок Фролы Пермского района.В пресс-службе ведомства подчеркнули, что вылет был выполнен "без направления плана полета в органы организации воздушного движения".В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решения.