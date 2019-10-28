Театр Школа современной пьесы всегда оправдывает свое название – ищет новых драматургов, сюжеты, материал, ходы и формы. Среди открытий – пьеса Ярославы Пулинович Тот самый день. Корреспондент Дни.ру побывал на премьере.

Театр "Школа современной пьесы" всегда оправдывает свое название – ищет новых драматургов, сюжеты, материал, ходы и формы. Среди открытий – пьеса Ярославы Пулинович "Тот самый день". Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере.Работающая в музее искусствоведом Мария в общем-то смирились со своей участью старой девы. Да и как устроить личную жизнь, когда в ее шестнадцать лет мать узнала, что парень провожает до дома, и добилась его отчисления из школы за прогулы… В двадцать появился Витя, с которым "удивляюсь, как вообще умудрилась познакомиться", потому что ходить на дискотеки и студенческие праздники мать тоже запрещала, а на факультете учились только девочки. Он даже был готов жениться, но мать считала, что нужно учиться, а не забивать голову глупостями…Режиссер Денис Азаров поставил спектакль о вечном конфликте поколений – как жить, когда тебе под 40, а ты все еще находишься под родительской опекой и даже в своей комнате не можешь побыть один? "Что это ты такое смотришь? Такие фильмы смотрят только падшие женщины! Выключи эту гадость", "Тебе тридцать семь лет, тебе пора рожать, еще лет пять протянешь, и я без внуков останусь!" – Мария про "прелести" проживания под одной крышей с матерью знает отлично. И готова на все, чтобы только ее оставили в покое.Нужна для этого, кажется, самая малость – родить ребенка. Потому что маме так хочется, она считает это правильным. Впрочем, рожать все равно не от кого – сын маминой знакомой оказывается еще более инфантильным и беспомощным... Единственный выход – отправиться искать приключения на свою ж... в ночной бар. Хорошо, если ее там хоть кто-то изнасилует!Художник Николай Симонов предложил для спектакля простую на первый взгляд, но емкую по содержанию конструкцию – действие разворачивается среди строительных лесов, которые превращаются то в квартиру, то в ночной клуб. Это символ ожидания, в котором живут герои, символ неустроенности и шаткости положения каждого. Причем действия разворачиваются на двух уровнях, которые вполне ассоциируются с преисподней и раем для героини. Внизу – опостылевшая жизнь с матерью, бар, где все напиваются, проститутка Анжелика (Джульетта Геринг). А наверху все испытания могут окончиться – тут то в гримерке клуба, то в квартире у двух бандитов Мария надеется наконец-то заняться сексом и забеременеть, поскольку сегодня "тот самый день".Роль Марии досталась Валерии Ланской, и это главное открытие спектакля. Зрители привыкли видеть ее поющей в мюзикле "Монте Кристо", "Граф Орлов", "Времена не выбирают", "Фанфан-тюльпан" и "Анна Каренина", ведущей шоу "Голос" и участницей "Ледникового периода" на телевидении. Но Ланская – отличная драматическая актриса. Доставшаяся ей роль Марии в пьесе Пулинович очень эмоционально сложная – тут надо сыграть гамму чувств, настроений, переживаний. И в спектакле "Тот самый день" Ланская раскрывает все грани своего таланта.Непростая задача стояла и перед исполнителями эпизодических ролей – каждый появился в трех-четырех образах. Причем часто смена париков и одежды происходила на виду у зрителей. Режиссер Денис Азаров сознательно использовал этот не новый, но действенный прием.Вообще, спектакль очень насыщен персонажами, которые призваны подчеркнуть абсурдность бытовой жизненной ситуации. Например, Христос тут дуэтом со Сталиным поет про то, "здорово, что все мы здесь сегодня собрались". А когда мать (Ольга Гусилетова) начинает перед желанным коитусом дочери читать молитву из журнала "Красота и здоровье", зал взрывается от хохота – сюрреализм здесь доводится до высшей точки.Мария ищет свое женское счастье даже в гей-клубе. В спектакле его посетители обрисованы хотя и схематично, но остроумно. Не обошлось и без однополой свадьбы, которую срывают православные активисты – все как в жизни.Вообще, Пулинович точно подметила многие приметы, проблемы, несуразицы современной жизни и написала сатирическую комедию о современном обществе. "С политическими нотками", – как поясняет сама Ярослава. Чего только стоит думающий о России депутат (Максим Евсеев), который хоть и считает Америку "силой зла", но отправил туда на учебу дочь. Он венчан, но не против еще одной жены, поскольку "когда клятву давал, я пальцы за спиной крестиком держал, а если пальцы держишь крестиком – это значит не считается!".Словом, все как в жизни. Разве что ангелу божиему "Пошел на.., пи****р с крыльями!" сказать труднее. Так сделает в итоге Мария. И обретет счастье.