В Сети появляется много противоречивой информации
по поводу состояния здоровья продюсера. Однако уже в ближайшее время станет
ясно, как себя на самом деле чувствует Максим Фадеев.
В Сети появляется много противоречивой информации
по поводу состояния здоровья продюсера. Однако уже в ближайшее время станет
ясно, как себя на самом деле чувствует Максим Фадеев.
Организатор
концертов Артем Облачко отказался подтверждать или опровергать информацию о
сердечном приступе у знаменитости. Он заявил, что представители продюсера
готовят официальное обращение, которое скоро будет обнародовано, передает РЕН
ТВ.
Один из
приближенных к Максиму Фадееву инсайдеров и вовсе сказал Телеграм-каналу "Подъем",
что у звезды не было сердечного
приступа. "Это все абсолютная ерунда. С ним все хорошо", – заверил
представитель продюсера.
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