В Сети появляется много противоречивой информации по поводу состояния здоровья продюсера. Однако уже в ближайшее время станет ясно, как себя на самом деле чувствует Максим Фадеев.

В Сети появляется много противоречивой информациипо поводу состояния здоровья продюсера. Однако уже в ближайшее время станетясно, как себя на самом деле чувствует Максим Фадеев.Организаторконцертов Артем Облачко отказался подтверждать или опровергать информацию осердечном приступе у знаменитости. Он заявил, что представители продюсераготовят официальное обращение, которое скоро будет обнародовано, передает РЕНТВ.Один изприближенных к Максиму Фадееву инсайдеров и вовсе сказал Телеграм-каналу "Подъем",что у звезды не было сердечногоприступа. "Это все абсолютная ерунда. С ним все хорошо", – заверилпредставитель продюсера.Материал дополняется