Многие люди заводят разнообразных питомцев, но более популярными являются собаки. Однако эти милые животные часто подвергаются различным заболеваниям.

Многие люди заводят разнообразных питомцев, но более популярными являются собаки. Однако эти милые животные часто подвергаются различным заболеваниям. Для лечения есть много средств, но в последнее время большим спросом пользуются гомеопатические препараты.

Веракол для собак

Гомеопатия широко применима не только в медицине, но и в ветеринарии. Многие специалисты назначают Веракол для собак, у которых есть проблемы с пищеварением. Средство выпускается в виде раствора для приема внутрь, в виде инъекций и таблеток.

Применяется Веракол при лечении или профилактике заболеваний и проблем с пищеварительной системой. В состав средства входят:



белый мышьяк;



подофиллум щитовидный или ноголистник;



чемерица белая;



трава горькая.



Прием Веракола устраняет такие симптомы и признаки, как воспаление и спазмы слизистой оболочки кишечника и желудка, приводит в норму перистальтику, оказывает восстановительный эффект для всего организма.

Благодаря натуральным компонентам, препарат практически не имеет противопоказаний для применения.

Инструкция по применению препарата Ветом

Для того, чтобы организм собаки был сильным и мог сопротивляться различным заболеваниям, его следует укреплять, повышая иммунитет. Для этого идеально подходит препарат Ветом 1.1.

Он представляет собой биологически активную добавку к пище, которая устраняет разные последствия вирусных инфекций, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет животного. При ознакомлении с инструкцией по применению Ветом 1.1 необходимо обратить внимание на дозировку и длительность приема. Средство предназначено для приема внутрь, но при необходимости можно применять ректально. Оно не вызывает привыкания, поэтому прием может быть продолжительным.

Использование данного средства рекомендовано для профилактики и лечения таких состояний, как кишечное расстройство, антибиотикотерапия, смена рациона, вирусы, нормализация работы ЖКТ, укрепление и поддержание иммунитета, недостаток ферментов, период реабилитации.

Лиарсин

В последнее время увеличился ассортимент лечебных препаратов, предназначенных для кошек и собак, а также других домашних животных. Среди них много гомеопатических средств, которые, как известно, практически не имеют противопоказаний, при том оказывают заметный оздоровительный эффект.

Большинству владельцев хорошо знакомым и действенным препаратом является Лиарсин, который может на начальных стадиях заболевания устранить симптомы и облегчить состояние питомца. Часто прием данного средства предупреждает антибиотикотерапию и прием других тяжелых медикаментов.

Основными компонентами препарата являются:



фосфор;



ликоподиум;



арсеникум альбум;



хлорид натрия;



стеарат кальция;



вода для инъекций.



Лиарсин показан к применению для лечения и профилактики болезней ЖКТ, нарушении функций печени, а также при гастрите, колите и панкреатите. Препарат практически не имеет противопоказаний, исключение составляют индивидуальные особенности питомца.