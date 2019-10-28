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<a href="https://33live.ru/novosti/28-10-2019-pri-smerti-kormuxina-s-ulybkoj-rasskazala-o-bolnoj-gagarinoj.html" target="_blank">При смерти: Кормухина с улыбкой рассказала о больной Гагариной</a> - Полина Гагарина отменила свое выступление из-за болезни. О состоянии артистки высказалась ее коллега Ольга Кормухина. Отметим, что на днях обе певицы оказались в центре одного скандала.