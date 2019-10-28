Токарь вдумчиво протирает гаечный ключик тряпочкой. Кнему подходит начальник и начинает грузить:
Н: Петров, б@я!!! Ты какого хера домой так рано собираешся??? Время всего 17:20!!!
П: Понимаете, я пока ключик тряпочкой протру, пока станок железной щеточкой почищу, пока ручки мыльцем отмою, пока переоденусь.... Вот какраз и конец рабочего дня наступит....
Н: Нет, Петров!!! Я считаю, что это не правильно!!! Вот я собираюсь с работы ровно в 18:00!!!!
П: А че тебе собираться то? Е*@льник закрыл и пошел...
еще анекдот!