В британские СМИ попала пока неофициальная информация о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены уехать на длительный срок подальше от Виндзора, где проживают на постоянной основе.Ранее сообщалось, что принц Гарри после своей поездки на юг Африки признался: он чувствует себя там " более естественно" и "был бы рад однажды переехать туда со своей семьей".Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 30 Сен 2019 в 9:10 PDTА на днях стало известно, что члены британской королевской семьи не исключают своего переезда на длительный срок в США.Meghan Markle and Prince Harry consider relocating to the US for much of the year – The Sun https://t.co/4lCgJn1URR— India Willoughby (@IndiaWilloughby) 27 октября 2019 г.Кроме того, есть информация и о том, что герцог и герцогиня Сассекские задумались о покупке недвижимости в Канаде.Вероятно, этот выбор объясняется тем, что там Меган Маркл жила во время съемок в сериале "Форс-мажоры", пишет News.ru.Возможным отъездом, как пишут британские СМИ, обеспокоена королева Елизавета II – бабушка принца Гарри, поскольку это может привести к их официальному выходу из семьи.Причиной желания герцога и герцогини Сассекских пожить подальше от Британии называются крайне сложные отношения со СМИ, публикации в которых их возмущают, а также не слишком хорошие отношения Меган с Кейт Миддлтон — женой британского принца Уильяма, старшего брата принца Гарри.Кроме того, супругу принца Гарри часто критикуют и за нарушение дресс-кода, принятого для членов королевской семьи.Впрочем, официально информация об их возможном длительном отъезде не подтверждена, тем более что статус обязывает герцога и герцогиню Сассекских выполнять все семейные и королевские обязательства.