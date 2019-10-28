Оказывается, ничто человеческое не чуждо даже членам королевской семьи. Так принц Гарри позволил себе ущипнуть Кейт Миддлтон за причинное место.

Оказывается, ничто человеческое не чуждо даже членам королевской семьи. Так принц Гарри позволил себе ущипнуть Кейт Миддлтон за причинное место.Правила и этикет Британской короны довольно строги и тоталитарны, однако некоторые умеют их нарушать. Впрочем, не попадаться при этом юного принца явно не научили. Но с другой стороны, вряд ли бы в 2011 году он позволил бы себе провернуть свое маленькое дело, если бы не был уверен в себе настолько.По всей видимости, Гарри посчитал, что раз между ним и супругой брата очень непринужденные дружеские отношения, то он может проявить по отношению к ней некую вольность. Таким образом во время Знаменного марша, где по обычаю вся семья собирается на балконе Букингемского дворца, мужчина ущипнул герцогиню Кембриджскую за выдающие прелести.Тогда Кейт просто наклонилась к юным королевским особам, дабы провести с ними непринужденную беседу. Именно в тот момент супруг Меган Маркл и провернул свое дельце. Остался ли он при этом довольным – вопрос, однако герцогиня явно смутилась в тот момент."Кейт дернулась, а ее лицо окаменело, как-будто она не могла поверить в то, что произошло у нее за спиной. А затем она и все остальные разразились смехом", – поведал очевидец событий.Как издание Teleprogramma.pro, сперва девушка даже не поняла, что произошло. Миддлтон явно была удивлена случившимся. Она отчаянно попыталась сохранить невозмутимое выражение лица, однако не сумела и звучно рассмеялась произошедшему. Вскоре, к ней присоединились и остальные члены британского двора.Тем не менее, принц Гарри все равно попал в курьезную ситуацию. Он и сам не сдержал тихого хихиканья, однако после густо покраснел от осознания своего хулиганства и закрыл лицо ладонями.