Оперетта относится к уникальному виду театрального искусства.

В музыкальной постановке сочетается вокальный талант актеров, текстовые диалоги и танцевальные эпизоды. Драматургия необычного произведения носит ненавязчивый характер с шутливой формой. Часто в ней скрывается ирония или серьезная жизненная тема. В форме самостоятельного жанра в Европе оперетта возникла в XIX столетии. Ее основателем по праву считается Жак Офенбах, французский композитор, который практически всю жизнь посвятил созданию оригинальных музыкальных постановок.







Неповторимый вид искусства сумел привлечь внимание многих деятелей театральной сцены. Современные представления отличаются остроумием, веселым посылом, своенравным настроением. Они привлекают внимание многих ценителей театра. Российская оперетта приобрела свой расцвет, благодаря таким великим композиторам как Стрельников Н. Дунаевский И. В их произведениях сочетается игривость, темпераментность, тонкие шутки, логичность сцен, художественное мастерство.







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На сцене театра оперетты каждый сезон демонстрируется более 300 спектаклей. Их посещает не менее 500 000 зрителей со всех уголков страны. Постановки театрального дома сохраняют классические черты музыкальных шедевров и позволяют познакомиться с новыми методами их создания. Режиссеры часто используют старые спектакли и преподносят их в необычной форме, обработанной новыми звуковыми и световыми эффектами. В театре сформирована профессиональная актерская труппа, поэтому он занимает ведущие позиции в культурной сфере РФ.







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