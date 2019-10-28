Доработка обойдётся городскому бюджету в полмиллиона рублей

Проект детского сада в микрорайоне Веризино был отклонён Минстроем. В заключении ведомства указывается, что проект должен соответствовать новым техническим требованиям к объектам социальной инфраструктуры, сообщает «Призыв».По новым правилам, в трехэтажном здании детсада должен быть лифт для инвалидов и маломобильных групп населения. По подсчётам мэрии, доработка обойдётся бюджету в полмиллиона рублей. Строительство детского сада планируется в 2020 году.