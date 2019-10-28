Ими были допущены грубые нарушения при размещении заказов на закупку товаров, работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В ходе проведенной проверки были выявлены многочисленные грубые нарушения со стороны должностных лиц администраций города Коврова, муниципальных учреждений города и Центральной городской больницы города Коврова при размещении заказов на закупку товаров, работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд.Установлено что специалистами городской администрации и учреждения здравоохранения в 2018 и истекшем периоде 2019 года несвоевременно предоставлялись в федеральный орган исполнительной власти документы о приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, для размещения в единой информационной системе.В этой связи городской прокуратурой в отношении виновных лиц администрации города Коврова и Центральной городской больницы возбуждено 3 дела об административных правонарушениях, сообщает