В Подмосковье произошел жуткий случай. 15-летняя школьница-инвалид поехала к папе на выходные, а там над ней надругался собутыльник отца. Злоумышленник воспользовался беспомощностью ..

В Подмосковье произошел жуткий случай. 15-летняя школьница-инвалид поехала к папе на выходные, а там над ней надругался собутыльник отца.Злоумышленник воспользовался беспомощностью жертвы. По данным "МК", родитель подростка сам имеет странности. Он любит надеть женское платье и ходить так по квартире. Когда школьница по телефону рассказала о случившемся матери, та просто легла спать.