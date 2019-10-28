За заслуги перед Отечеством президент России Владимир Путин наградил орденами второй степени актеров Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих. Композитор Александра Пахмутова за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность отмечена орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

За заслуги перед Отечеством президент России Владимир Путин наградил орденами второй степени актеров Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих. Композитор Александра Пахмутова за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность отмечена орденом Святого апостола Андрея Первозванного.Президент России наградил орденом Мужества посмертно двух членов экипажа самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" — бортмеханика Олега Барданова и командира воздушного судна (пилота-инспектора) Владимира Коломина. Медаль Нестерова получили второй пилот самолета Сергей Сазонов и бортпроводница Елена Лапуцкая. 27 июня 2019 года самолет в Нижневартовске при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Здесь воздушное судно столкнулось с техническим ангаром и полностью сгорело. Всем пассажирам удалось эвакуироваться.