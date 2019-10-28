Завершено расследование уголовного дела в отношении двух 18-летних жителей Петушинского района, обвиняемых в разбое.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух 18-летних жителей Петушинского района, обвиняемых в разбое.По информации регионального Следственного комитета, ночью 21 апреля молодые люди, которым на тот момент не исполнилось 18 лет, в компании с тремя взрослыми знакомыми договорились похитить в местном баре баллоны с азотом и выручку заведения. Распределив роли, закрыв лица, вооружившись бейсбольной битой, они , нанесли телесные повреждения бармену и посетителю, находившемуся у стойки. Взяли два баллона и металлический ящик с выручкой в сумме 9 тысяч рублей и с места преступления скрылись. С похищенным имуществом они направились в гараж, где разделили деньги. Один баллон, оказавшийся пустым, выбросили, а содержимым второго воспользовались и по очереди вдыхали газ.Обвиняемые осознали и искренне раскаялись в содеянном. На следствии они пояснили, что занимаются спортом и впервые попали в такую ситуацию. Дело передано в суд. Отметим, что в отношении остальных троих участников преступления материалы выделены в отдельное производство, следствие находится на завершающей стадии.