Регионам обеспечат поступление федеральной помощи на реализацию национальных проектов уже в начале 2020 года. Такая договоренность была достигнута между Госдумой и правительством РФ в ходе обсуждения бюджета на следующий год, отметил Вячеслав Володин, председатель Государственной думы.

Регионам обеспечат поступление федеральной помощи на реализацию национальных проектов уже в начале 2020 года. Такая договоренность была достигнута между Госдумой и правительством РФ в ходе обсуждения бюджета на следующий год, отметил Вячеслав Володин, председатель Государственной думы. Госдума приняла 23 октября в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов.Как передает ГТРК "Бурятия", особое внимание уделили повышению эффективности расходования средств, а также уменьшению разрыва в бюджетной обеспеченности субъектов. Председатель Госдумы считает недопустимым, когда регионы получают деньги на нацпроекты только к лету. В ближайшее время правительство возьмется за эту проблему. Новые нормативные акты позволят предоставлять регионам субсидии уже с 1 января.