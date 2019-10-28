В чемпионате Континентальной хоккейной лиги определены лауреаты очередной игровой семидневки. Лучшим голкипером недели назван первый номер магнитогорского Металлурга Василий Кошечкин, который установил рекорд клуба по неприкосновенности ворот – 242 мин. 34 сек.

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги определены лауреаты очередной игровой семидневки. Лучшим голкипером недели назван первый номер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин, который установил рекорд клуба по неприкосновенности ворот – 242 мин. 34 сек.Кошечкин вместе с Магниткой выиграл "всухую" у "Автомобилиста" и в серии буллитов у "Ак Барса". Вратарь отразил 96,9% бросков при коэффициенте надёжности 0,98. "Сухая" серия Кошечкина стала рекордом клуба и это – пятый результат в истории Лиги.Лучшим защитником признан Тревор Мерфи из "Куньлунь Рэд Стар", одержавший победы во всех трёх матчах недели и набравший в них 3 (2 гола и передача) очка. Форвардом семидневки стал Дмитрий Яшкин из московского "Динамо" (2 победы, 2 гола и 4 паса), а новичком назван голкипер "Локомотива" Даниил Исаев (92,5% отраженных бросков и коэффициент надёжности 1,83).