В Крыму зафиксировали рекордный поток туристов со всего мира. Он сильно превысил показатели 2018 года.

В Крыму зафиксировали рекордный поток туристов со всего мира. Он сильно превысил показатели 2018 года.Руководитель Крыма Сергей Аксенов рассказал, что показатели превышены на 70 тысяч человек относительно прошлого года. Такого потока не отмечали со времен развала Советского союза. Стоит отметить, что полуостров входил в состав Украины с 1954 года, однако позже, в 2014-ом, он стал территорией России."Рекордные показатели прошлого курортного сезона в этом году превышены. По информации на 28 октября, в нашем регионе с начала года уже отдохнули шесть миллионов 870 тысяч человек", – слова Аксенова телеканал "360".Также стало известно, что больше всего туристов приезжает в Крым из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Кроме того,на курортах полуострова также отдыхает приличное количество гостей из Приволжского и Уральского федеральных округов.А вот среди заграничных туристов чаще всего можно заметить украинцев. За этот год полуостров посетило порядка одного миллиона 35 тысяч граждан Незалежной. Помимо них на отдых у морского побережья также часто прибывают гости из Германии, Казахстана и других стран.Многие приезжают насладиться не только свежим бризом и потрясающей красоты природой, но и такими достопримечательностями как Ласточкино гнездо, Ливадийский и Воронцовский дворцы, гора Ай-Петри, пещерный город Чуфут-Кале, Херсонес Таврический и многими другими.