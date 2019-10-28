Вклад Дэвида Линча в кинематограф был отмечен особой наградой. Режиссера удостоили почетной премии Оскар. Церемония награждения состоялась в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в ..

Вклад Дэвида Линча в кинематограф был отмечен особой наградой. Режиссера удостоили почетной премии "Оскар".Церемония награждения состоялась в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе. По дынным , почетный "Оскар" вместе с Линчем также получили итальянский режиссер Лина Вертмюллер и актер Уэс Стьюди.