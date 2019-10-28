Когда в прессе появились снимки Александра Градского в инвалидном кресле, поклонники переполошились. Мэтру пришлось всех успокаивать. Он говорил в шутку: Перелом шейки бедра – дело житейское. Золотой состав Голоса я бы изменил на золотой сустав. Но тогда и подумать никто не мог, что положение серьезное...

Когда в прессе появились снимки Александра Градского в инвалидном кресле, поклонники переполошились. Мэтру пришлось всех успокаивать. Он говорил в шутку: "Перелом шейки бедра – дело житейское. Золотой состав "Голоса" я бы изменил на "золотой сустав". Но тогда и подумать никто не мог, что положение серьезное...В шестом сезоне вокального телепроекта "Голос", в котором наставником был Градский, в студии установили специальный пандус. Благодаря ему артист поднимался на площадку. Помощники помогали мэтру занять место в кресле.Во время последнего кремлевского концерта Кобзона в сентября 2017 года Александра Градского выводили на сцену под руки. Иосиф Давыдович тогда объявил друга: "Сейчас на сцену выйдет артист, превозмогая адскую боль. В трех местах у него сломана нога, но он все равно согласился прийти и выступить".Судя по всему, за два года проблем со здоровьем у певца стало больше. Обездвиженного музыканта сфотографировали на коляске возле телецентра "Останкино". Известно, что мае-июне у него должна была состояться плановая операция на ногах, он на нее не решился. Но теперь, по слухам, состояние критическое, поэтому потребовалась экстренная операция по замене суставов.Сегодня поклонники молятся о выздоровлении любимого артиста. Сам он из-за сложной операции и проблем со здоровьем не хочет отмечать юбилей – 3 ноября ему исполнится 70 лет. Мол, состояние, настроение и все вокруг не способствует праздничному настроению.Стоит напомнить, что у Александра Градского и без проблем с ногами хватает болячек. Он страдает от диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Несколько лет назад даже из-за резкого скачка давления у певца открылось кровотечения, из-за которого Александр Борисович попал в одну из московских больниц.