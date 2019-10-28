Россияне могут остаться без телевидения из-за огромных долгов Первого канала. Стало известно, что многие крупнейшие федеральные телеканалы оказались под угрозой отключения.

Россияне могут остаться без телевидения из-за огромных долгов Первого канала. Стало известно, что многие крупнейшие федеральные телеканалы оказались под угрозой отключения.В телецентре рассказали, что финансовые трудности из-за многомиллионных непогашенных задолженностей ставят под угрозы срыва эфиры многих каналов. Так могут прекратить вещание ОТР, НТВ, "Матч ТВ" и, разумеется, виновник происходящего "Первый канал"."Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем", – слова генерального директора телецентра "Останкино" Михаила Шубина URA со ссылкой на "Ведомости".Он отметил, что из-за регулярных неплатежей телекомпании под угрозу ставится сама работа телецентра. У ФГУПа просто нет возможности обслуживать техническое оснащение, которое устаревает и приходит в негодность. Подобное фиаско "Первого" может крупно подставить всю аудиторию вышеперечисленных телеканалов.Кроме того, по словам Шубина долги самого знаменитого телеканала оставляют "Останкино" без четверти или даже трети доходов. "Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать", – печально уточнил генеральный директор телецентра.На данный момент общая задолженность "Первого канала" по самым скромным подсчетам составляет порядка 180 миллионов рублей, а то и больше. Ранее она практически достигла отметки в один миллиард рублей, однако телекомпания успела погасить большую часть долга.Тем не менее, стоит отметить, что "Первый" регулярно получает от государства весьма солидные субсидии на то, чтобы канал продолжал регулярное вещание. Только в прошлом году ему было выделено почти четыре миллиарда рублей.