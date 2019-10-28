Россиян ждут три выходных дня подряд в связи с празднованием в следующий понедельник Дня народного единства. Об этом напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Россиян ждут три выходных дня подряд в связи с празднованием в следующий понедельник Дня народного единства. Об этом напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.Он отметил, что в пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, так как этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября", — сказал Шкловец "Интерфаксу".Таким образом, следующая рабочая неделя будет четырехдневной, с 5 по 8 ноября.