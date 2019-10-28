Сага о ведьмаке по имени Геральт – самое известное творение Анджея Сапковского. Визитная карточка писателя.

Сага о ведьмаке по имени Геральт – самое известное творение Анджея Сапковского и является заметным в кругу литературного жанра "фэнтези" произведением, по мотивам которого снят не один фильм и даже выпущены компютерные игры. Это визитная карточка писателя.

Фэнтези можно читать на MYBOOK или скачать и читать у себя на телефоне. Чародейка Йеннифэр вместе с приемной дочерью Цири прибывает в банк города Горс Велен. Во время разговора с банкиром волшебница упомянула о том, что неплохо бы сделать так, чтобы ведьмак Геральт зарабатывал за свои подвиги (то есть истребление чудовищ) хорошие деньги. Также чародейка поведала о том, что ей нужны красивые платья для чародейского сбора на острове Танедд.

И вот приходит время для удивительного события – чародейского сбора на Танедде, а точнее – в помещении Аретузы (известная школа, где обучались чародейки). Там, на банкете, Геральту довелось наглядно увидеть, насколько ревнивой может быть Йеннифэр. А это было наглядным подтверждением поговорки "ревнует – значит, любит".

И первая серьезная вспышка ревности началась, когда к столику, где сидели ведьмак с волшебницей, подошла чародейка из Ард Каррайга (стольный город Каэдвена, одного из Северных Королевств во вселенной Ведьмака). Оказалось, что это Сабрина Глевиссиг, школьная подруга Йеннифэр. На первый взгляд, подруги были довольны встречей, но Геральт без труда уловил заметное напряжение. И неудивительно.

Во время банкета ведьмак умудрился сойтись с Филиппой Эйльхарт, чародейкой из Третогора. Хитрая волшебница наколдовала иллюзию черной икры, да еще не упустила возможности пошло пошутить про иную иллюзию.

Позже, во время ночного разговора наедине, Йеннифэр узнала о разговоре Геральта с Вильгефорцом, чародеем из Роггевеена. А после этого пересказа ведьмак думал о том, что будет, когда все наладится. Волшебница с удовольствием читала мысли возлюбленного.

Кто бы мог подумать о том, что после этой ночи Геральт и Йеннифэр расстанутся надолго? И все-таки это случилось. Началось все с мятежа, в результате коего арестовывали тех, кто был якобы в сговоре с Нильфгаардом. Среди заподозренных в измене была чародейка из Третогора. Филиппа сыграла недобрую роль в этом мятеже, настолько недобрую, что наставница чародейки, магистр Тиссая де Врие, вскоре после мятежа покончила с собой. Но до этого успела снять двимеритовую блокаду, освободив Вильгефорца.