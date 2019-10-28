Многие ставят знак равенства между словами «Грузия» и «Виноделие», считая это аналогами.

Дело состоит в том, что Грузинская республика никогда не приобретает винное сырье и плоды винограда, Грузия сама обладает огромным количеством виноградников и в силах сама создавать большое количество винного сырья. Количество стран, в которые поставляется вино из Грузии, уже более сорок, каждый год Грузия экспортирует более 40 млн. бутылок за свою границу, еще примерно такое же число продается внутри Грузии. Основные экспортеры грузинского вина в СНГ – это Украина, Россия, Казахстан, Белоруссия; здесь пьют 80% всего грузинского вина Саперави.

Развитие вина в Грузии

Родиной мирового виноделия многие считают именно Грузию, так как именно здесь стали впервые культивировать виноградную лозу. Есть и археологические доказательства того, что это так. Так, на территории Грузии находят закаменевшие косточки винограда, лозы, а также аксессуары и атрибуты, неразрывно связанные с виноделием, в частности, амфоры, прессы, емкости для брожения, приспособления для сбора винограда. Виноградники Грузии пережили природные катаклизмы и войны, а традиции грузинского виноделия были успешно перенесены с древности и до наших дней.

Кахетия – культурный центр Грузии и центр грузинского виноделия. В Кахетии придумали так называемые квери – небольшие конусообразные емкости, которые созданы для ферментации, их особенность – их закапывают в землю. Квери закапывают в землю, так как считается, что только тогда брожение будет идти при естественной и наиболее оптимальной температуре в 14 градусов.

Виноград Грузии

Количество всевозможных сортов и мутация винограда в Грузии превышают одну тысячу. Саперави и Александроули – наиболее популярные сорта для производства красного вина. Им немного уступают по популярности сорта Оджалеши и Муджуретули. Что касается белого вина, то для его производства растят Ркацители и Мцване, также могут использовать Цоликаури и Горули.

Самые популярные марки

При выборе грузинского вина в интернете следует запросить такие бренды: Киндзмараули, Хванчкара, Цинандали, Саперави, Тбилисури, Ахашени, Мукузани.

Каждая новая бутылка грузинского вина позволит вам совсем-по новому посмотреть на вино как напиток, позволит еще ближе познакомиться с грузинскими традициями виноделия вне зависимости от того, был ли у вас такой опыт, или нет. Грузинские вина славятся тем, что они обладают полным телом, очень плотным ароматом и высоким содержанием сахара, который сможет удивить прекрасный пол, а также сделает приятное представителям сильного пола.