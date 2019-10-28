Светлана Лобода не устает поражать своих поклонников роскошной фигурой и сексуальностью. Так она выложила новое фото, которое не на шутку взбудоражило россиян.

Светлана Лобода не устает поражать своих поклонников роскошной фигурой и сексуальностью. Так она выложила новое фото, которое не на шутку взбудоражило россиян.Примечательным снимком певица поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре она позирует, пока костюмеры помогают ей облачиться в откровенный сценический костюм. На знаменитости как раз в этот момент закрепляют роскошные кружева цвета затемненного золота, образующие форму сердца вокруг ее лица и торса.Как Пятый канал, у фанатов не осталось и тени сомнения, что в таком образе артистка покорит дубайскую публику. В Арабские эмираты звезда отечественного шоу-бизнеса отправляется совсем скоро. Там она даст концерт для своих зарубежных поклонников.Кстати, Светлана уже "опробовала" наряд на московской сцене, правда, тогда на ней еще была черная мини-юбка. 19 октября девушка выступила на арене "Динамо", где зажгла зал и подарила фанатам массу разнообразных впечатлений. Люди буквально искупали Лободу в овациях и аплодисментах.Несмотря на тот факт, что певицу не привыкли видеть без сценического макияжа, поклонники все равно отметили, что она выглядит просто сногсшибательно. Многие подчеркнули, что так ей даже больше идет. Впрочем, не исключено, что это относилось к образу в целом, а не только к отсутствию грима. Тем не менее, нельзя не признать, что в откровенном наряде и на высоких шпильках звезда отечественной сцены выглядит невероятно сексуально."Какая красивая! Восхищаюсь постоянно. Шикарная женщина" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Лободуля, ты красотка! Я раньше, на Украине, вообще не считала тебя за певицу. А сейчас, вижу какой ты пахарь! Умница!!! Все подобрано правильно, это же тоже труд. Что ни песня, то хит. Светлана, вы труженица, женщина, любящая и любимая", "Шикарная и талантливая", – написали восторженные пользователи социальной сети.27 Окт 2019 в 11:12 PDT