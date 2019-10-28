43-летняя телеведущая вместе с дочерью Полиной побывали на премьере мультфильма Дитя погоды в столичном кинотеатре Октябрь. Дана Борисова поделилась снимками с семейного культпохода в своем Инстаграме.
43-летняя телеведущая вместе с дочерью Полиной побывали на премьере мультфильма "Дитя погоды" в столичном кинотеатре "Октябрь". Дана Борисова поделилась снимками с семейного культпохода в своем "Инстаграме".
Судя по
всему, после громких скандалов с наследницей, отношения в семье стали
налаживаться. "Начались каникулы! Побывали на
премьере мультика "Дитя погоды". Аниме – это, конечно, не особенно мое, но хоть
полюбовалась на Токио. Особенно поразил финал мультика, все шло к тому, что все
умрут, а вот и нет, все закончилось прекрасно", – поделилась впечатлениями от
мультфильма знаменитость.
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