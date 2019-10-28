43-летняя телеведущая вместе с дочерью Полиной побывали на премьере мультфильма Дитя погоды в столичном кинотеатре Октябрь. Дана Борисова поделилась снимками с семейного культпохода в своем Инстаграме.

43-летняя телеведущая вместе с дочерью Полиной побывали на премьере мультфильма "Дитя погоды" в столичном кинотеатре "Октябрь". Дана Борисова поделилась снимками с семейного культпохода в своем "Инстаграме".Судя повсему, после громких скандалов с наследницей, отношения в семье сталиналаживаться. "Начались каникулы! Побывали напремьере мультика "Дитя погоды". Аниме – это, конечно, не особенно мое, но хотьполюбовалась на Токио. Особенно поразил финал мультика, все шло к тому, что всеумрут, а вот и нет, все закончилось прекрасно", – поделилась впечатлениями отмультфильма знаменитость.Материал дополняется